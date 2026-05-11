Pelajar SST teroka angkasa lepas dengan balai cerap baharu
May 11, 2026 | 5:30 AM
RUANG ANGKASA: Pusat Teknologi Angkasa Sekolah Sains dan Teknologi (SST), yang dibuka rasmi pada 20 April, menempatkan sebuah teleskop ‘PlaneWave’ berukuran 17 inci dan sebuah pembias Takahashi di balai cerap baharunya. - Foto ST
Pelajar dan alumni Sekolah Sains dan Teknologi (SST) kini boleh menjalankan pencerapan ruang angkasa serta menjejak satelit secara langsung dari kampus mereka sendiri.
Pusat Teknologi Angkasa sekolah itu, yang dibuka rasmi pada 20 April, menempatkan sebuah teleskop PlaneWave berukuran 17 inci dan sebuah pembias Takahashi di balai cerap baharunya.
