Pelan kesihatan peribadi bagi murid Darjah 4, 5 mulai Jan 2026

Gen G-Ehwal Semasa
Feb 16, 2026 | 5:30 AM

Pelan kesihatan peribadi bagi murid Darjah 4, 5 mulai Jan 2026

LANGKAH GAYA HIDUP SIHAT: Usaha pelan kesihatan peribadi dapat membantu pelajar mengamalkan tingkah laku sihat.
LANGKAH GAYA HIDUP SIHAT: Usaha pelan kesihatan peribadi dapat membantu pelajar mengamalkan tingkah laku sihat. - Foto ST

Semua murid Darjah 4 dan Darjah 5 di sekolah rendah, berserta kanak-kanak prasekolah K1 dan K2, menerima pelan kesihatan peribadi bermula Januari.

Inisiatif nasional ini bertujuan memupuk pilihan sihat sebagai gaya hidup, sekali gus mengurangkan _____________ penyakit pada masa hadapan.

Gen G-Ehwal Semasa
