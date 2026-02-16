Pelan kesihatan peribadi bagi murid Darjah 4, 5 mulai Jan 2026
Premium
Pelan kesihatan peribadi bagi murid Darjah 4, 5 mulai Jan 2026
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
LANGKAH GAYA HIDUP SIHAT: Usaha pelan kesihatan peribadi dapat membantu pelajar mengamalkan tingkah laku sihat. - Foto ST
Semua murid Darjah 4 dan Darjah 5 di sekolah rendah, berserta kanak-kanak prasekolah K1 dan K2, menerima pelan kesihatan peribadi bermula Januari.
Inisiatif nasional ini bertujuan memupuk pilihan sihat sebagai gaya hidup, sekali gus mengurangkan _____________ penyakit pada masa hadapan.