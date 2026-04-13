Topic followed successfullyGo to BHku
Penduduk Joo Chiat latih kemahiran tangani kebakaran kediaman
Premium
Apr 13, 2026 | 5:30 AM
BELAJAR PADAM API: Pada Hari Kesediaan Menghadapi Kecemasan di Joo Chiat, kira-kira 300 orang penduduk diajar cara menggunakan alat pemadam api melalui sesi tunjuk ajar pemadaman kebakaran secara langsung oleh pegawai Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF). - Foto ZAOBAO
Kesedaran awam mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran di kediaman mesti dipertingkatkan, kata Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong.
Dengan kebakaran kediaman yang terjadi di Singapura semakin meningkat, penduduk perlu tahu langkah-langkah yang patut diambil sekiranya kebakaran berlaku, kata beliau semasa melancarkan inisiatif untuk melengkapkan penduduk Joo Chiat dengan kemahiran tersebut pada 29 Mac.
