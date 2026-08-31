MENANG PERTANDINGAN: Pengasas kumpulan penulis, Meja Conteng, Encik Hidayat Nordin (dua dari kiri), bersama Heidi Qaysara Muhamad Helmi (tengah) dan Mohamed Adam Luqman Mohamed Fadhilad (dua dari kanan) dari Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah, muncul juara Penterjemah Pintar 2026. Bersama mereka ialah anggota juri, Cik Siti Nurbayah Ismail (kiri) dan Encik Zulhafiz Zainal. - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL