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Penterjemah Pintar pupuk keyakinan dwibahasa murid
MENANG PERTANDINGAN: Pengasas kumpulan penulis, Meja Conteng, Encik Hidayat Nordin (dua dari kiri), bersama Heidi Qaysara Muhamad Helmi (tengah) dan Mohamed Adam Luqman Mohamed Fadhilad (dua dari kanan) dari Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah, muncul juara Penterjemah Pintar 2026. Bersama mereka ialah anggota juri, Cik Siti Nurbayah Ismail (kiri) dan Encik Zulhafiz Zainal. - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
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Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Auditorium Perpustakaan Daerah Woodlands gamat dengan suara dan semangat murid daripada 22 sekolah rendah yang menyertai pertandingan Penterjemah Pintar 2026 pada 20 Julai.