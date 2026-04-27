Mulai 15 April, penumpang yang berlepas dari Singapura hanya dibenarkan membawa maksimum dua bank kuasa, atau powerbank, dalam bagasi tangan mereka, selaras dengan peraturan baharu Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).

Sekatan ini meliputi semua pek bateri boleh cas semula, termasuk yang berkapasiti sehingga 100 watt-jam (Wh) dan yang berkapasiti antara 100 Wh dengan 160 Wh, yang memerlukan kelulusan awal.

