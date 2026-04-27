Penumpang berlepas dari S’pura hanya dibenar bawa 2 ‘powerbank’
Apr 27, 2026 | 5:30 AM
PERATURAN BAHARU: Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) memaklumkan bahawa penumpang yang membawa lebih daripada dua bank kuasa perlu melupuskan alat itu sebelum menaiki pesawat untuk mengurangkan risiko kebakaran. - Foto ZAOBAO
Mulai 15 April, penumpang yang berlepas dari Singapura hanya dibenarkan membawa maksimum dua bank kuasa, atau powerbank, dalam bagasi tangan mereka, selaras dengan peraturan baharu Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).
Sekatan ini meliputi semua pek bateri boleh cas semula, termasuk yang berkapasiti sehingga 100 watt-jam (Wh) dan yang berkapasiti antara 100 Wh dengan 160 Wh, yang memerlukan kelulusan awal.