SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Gen G
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Peribahasa Minggu Ini

Gen G-Xtra
Jan 5, 2026 | 5:30 AM
f1366b21-62ec-4ac7-b7f3-e083bf8cf3bc
-

Yuk belajar peribahasa

Gen G-Xtra
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg