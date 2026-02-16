SPH Logo mobile
untuk diterbitkan semula
Gen G-Nota Editor
Feb 16, 2026 | 5:30 AM

TAMAN TRADISIONAL: Pameran ‘Spring Blossoms: Gallop Into Prosperity’ di Gardens by the Bay dihiasi dengan lebih 10,000 jenis bunga dan tumbuh-tumbuhan. - Foto ST

Sempena Tahun Baharu Cina, Gardens by the Bay mengadakan pameran bunga yang menampilkan lapan tanglung kuda dihasilkan menggunakan teknik tradisional dari China.

Pameran ‘Spring Blossoms: Gallop Into Prosperity’ diinspirasikan daripada taman tradisional di wilayah Jiangnan dan dihiasi dengan lebih 10,000 jenis bunga dan tumbuh-tumbuhan, termasuk bunga anggerik, dahlia dan azalea.

Gen G-Nota Editor
