Pesona pameran bunga Tahun Baharu Cina
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
TAMAN TRADISIONAL: Pameran ‘Spring Blossoms: Gallop Into Prosperity’ di Gardens by the Bay dihiasi dengan lebih 10,000 jenis bunga dan tumbuh-tumbuhan. - Foto ST
Sempena Tahun Baharu Cina, Gardens by the Bay mengadakan pameran bunga yang menampilkan lapan tanglung kuda dihasilkan menggunakan teknik tradisional dari China.
Pameran ‘Spring Blossoms: Gallop Into Prosperity’ diinspirasikan daripada taman tradisional di wilayah Jiangnan dan dihiasi dengan lebih 10,000 jenis bunga dan tumbuh-tumbuhan, termasuk bunga anggerik, dahlia dan azalea.