DUTA BAHASA: Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (tengah), beramah mesra dengan dua Duta Bahasa baharu, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat (kiri), dan Cik Anis Qurratu’aini Azman (kanan), di sidang media Bulan Bahasa 2026 di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 17 Julai. - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL