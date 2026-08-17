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Program Bulan Bahasa 2026 teroka AI, tumpu penglibatan belia
DUTA BAHASA: Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (tengah), beramah mesra dengan dua Duta Bahasa baharu, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat (kiri), dan Cik Anis Qurratu’aini Azman (kanan), di sidang media Bulan Bahasa 2026 di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 17 Julai. - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Pengunjung acara Bulan Bahasa 2026 berpeluang meneroka lebih banyak program yang memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) bagi _____________ penggunaan bahasa Melayu.