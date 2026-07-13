PUPUK GAYA HIDUP SIHAT: Cik Norhayani Abdul Rahman (kiri) dan Cik Rokiah Abdullah merupakan warga emas yang aktif menghadiri kegiatan yang dikendalikan oleh badan amal, Sunlove Home, untuk warga emas di Eunos. Di belakang mereka ialah ‘Kenderaan Aktiviti’. - Foto SUNLOVE