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Program kesihatan berhampiran kediaman warga emas di Eunos
Program kesihatan berhampiran kediaman warga emas di Eunos
Program kesihatan berhampiran kediaman warga emas di Eunos
PUPUK GAYA HIDUP SIHAT: Cik Norhayani Abdul Rahman (kiri) dan Cik Rokiah Abdullah merupakan warga emas yang aktif menghadiri kegiatan yang dikendalikan oleh badan amal, Sunlove Home, untuk warga emas di Eunos. Di belakang mereka ialah ‘Kenderaan Aktiviti’. - Foto SUNLOVE
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Warga emas di kawasan Eunos kini boleh menjangkakan lebih banyak program seperti kesihatan dan kecergasan serta khidmat rakan __________ berhampiran kediaman warga emas.