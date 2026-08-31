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Program Khas Bahasa Melayu diperluas ke NJC mulai 2027
SIMPOSIUM BAHASA IBUNDA: Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (dua dari kiri), dan Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (tengah), mencuba kegiatan di Simposium Bahasa Ibunda (MTLS) ke-14 di Singapore Expo pada 1 Ogos. - Foto KHALID BABA
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Pelajar yang ingin belajar Bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga boleh melakukan demikian di satu lagi pusat mulai 2027.