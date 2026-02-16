Program mentor Mendaki akan libat pelajar seawal Menengah 1
PROGRAM PERSIAP PELAJAR: Yayasan Mendaki akan meluaskan program pementoran bagi penerima Anugerah Mendaki yang berada di peringkat Menengah 1. - Foto MENDAKI
Yayasan Mendaki akan meluaskan program pementoran bagi penerima Anugerah Mendaki yang berada di peringkat Menengah 1.
Pelajar serta ibu bapa mereka akan dibimbing menerusi seminar, bengkel dan sesi libat urus bersama Rangkaian Karyawan Mendaki.
