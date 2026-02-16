SPH Logo mobile
Program mentor Mendaki akan libat pelajar seawal Menengah 1

Program mentor Mendaki akan libat pelajar seawal Menengah 1

Gen G-Sensasi
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
MUHD HAZMAN ABD AZIZ
MUHD HAZMAN ABD AZIZ

Program mentor Mendaki akan libat pelajar seawal Menengah 1

PROGRAM PERSIAP PELAJAR: Yayasan Mendaki akan meluaskan program pementoran bagi penerima Anugerah Mendaki yang berada di peringkat Menengah 1.
PROGRAM PERSIAP PELAJAR: Yayasan Mendaki akan meluaskan program pementoran bagi penerima Anugerah Mendaki yang berada di peringkat Menengah 1. - Foto MENDAKI

Yayasan Mendaki akan meluaskan program pementoran bagi penerima Anugerah Mendaki yang berada di peringkat Menengah 1.

Pelajar serta ibu bapa mereka akan dibimbing menerusi seminar, bengkel dan sesi libat urus bersama Rangkaian Karyawan Mendaki.

