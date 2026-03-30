Projek 4PM sokong 10 keluarga berpendapatan rendah selama 6 bulan
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
SOKONGAN IHSAN: Anggota Parlimen (AP) GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim (tengah) menyerahkan pek makanan kepada salah seorang penerima projek Jalinan Kasih 4PM, Cik Norshima Yusof, di Kelab Masyarakat Fengshan pada 8 Mac. Beliau turut ditemani (dari kiri) anggota lembaga 4PM, Encik Mohd Hasni Mohd Hashim, dan Presiden 4PM, Encik Nassar Mohamad Zain. - Foto 4PM
Seramai 10 keluarga berpendapatan rendah yang tinggal di kawasan Bedok akan meraih manfaat daripada projek sokongan Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi Melayu (4PM) selama enam bulan, dari Mac hingga Ogos ini.
Digelar Jalinan Kasih 4PM, para benefisiari bakal menerima sokongan kewangan tambahan sehingga $4,000; pendampingan bulanan pekerja sosial untuk menilai keperluan dan memantau kemajuan; serta rujukan dan penyelarasan penjagaan dengan agensi berkaitan.
