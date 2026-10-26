Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Pusat sehenti ditubuh bantu kerjaya golongan kurang upaya
Pusat sehenti ditubuh bantu kerjaya golongan kurang upaya
Foto SG ENABLE
Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pusat sehenti ditubuh bantu kerjaya golongan kurang upaya
Pihak majikan dan golongan kurang upaya yang memerlukan bantuan berhubung pekerjaan, tidak lama lagi akan mempunyai pusat sehenti untuk mendapatkan sokongan dengan penubuhan Pejabat Sokongan Pekerjaan (ESO) kendalian agensi sosial, SG Enable.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti