Pihak majikan dan golongan kurang upaya yang memerlukan bantuan berhubung pekerjaan, tidak lama lagi akan mempunyai pusat sehenti untuk mendapatkan sokongan dengan penubuhan Pejabat Sokongan Pekerjaan (ESO) kendalian agensi sosial, SG Enable.

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