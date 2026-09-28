Rakyat Singapura digalakkan meluangkan sekurang-kurangnya 15 minit sehari untuk membaca di bawah ____________ membaca nasional selama lima tahun yang dilancarkan Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 6 September.

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