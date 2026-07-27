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RI juara pertandingan ‘podcast’
RI juara pertandingan ‘podcast’
RI juara pertandingan ‘podcast’
JUARA PERTANDINGAN: Lima pelajar Institusi Raffles (RI) muncul sebagai juara pertandingan ‘Piala Podcast’, yang julung-julung kali dianjurkan ‘Berita Harian’ (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai. - Foto FANDY RAZAK
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
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