Sambutan meriah ulang tahun ke-7 Wisma Geylang Serai

Sambutan meriah ulang tahun ke-7 Wisma Geylang Serai

Feb 2, 2026 | 5:30 AM

Sambutan meriah ulang tahun ke-7 Wisma Geylang Serai

LUKISAN SAMBUT ULANG TAHUN: Pihak Wisma Geylang Serai (WGS) dan penggiat seni bergambar bersama lukisan batik yang dihasilkan masyarakat semasa sambutan ulang tahun ketujuh WGS pada 10 Januari. Kegiatan lukisan batik itu merupakan salah satu program sambutan ulang tahun WGS yang berlangsung sepanjang hari. - Foto NUR DIYANA TAHA

Satu konsert percuma telah diadakan bagi menutup tirai sambutan ulang tahun ketujuh Wisma Geylang Serai pada 10 Januari, yang menampilkan pelbagai kegiatan seperti bengkel kebudayaan dan seni.

Barisan artis tempatan dan serantau yang menjayakan Konsert Warna-Warni Wisma Geylang Serai termasuk ikon muzik Malaysia, Ziana Zain, bersama bakat Singapura seperti Sunny Jackson dan Rahila Rashun.

