LUKISAN SAMBUT ULANG TAHUN: Pihak Wisma Geylang Serai (WGS) dan penggiat seni bergambar bersama lukisan batik yang dihasilkan masyarakat semasa sambutan ulang tahun ketujuh WGS pada 10 Januari. Kegiatan lukisan batik itu merupakan salah satu program sambutan ulang tahun WGS yang berlangsung sepanjang hari. - Foto NUR DIYANA TAHA