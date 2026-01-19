ASAH KEMAHIRAN: Aaric Nur Zander Norazlan dari Sekolah Rendah West Spring menunjukkan keberanian beliau untuk bertanya soalan kepada pengasas dan ketua pegawai eksekutif SGFR, Encik Mohamed Haikkel Firdaus. - Foto DESMOND WEE
PEMENANG ‘PODCAST’: Para pemenang bergambar bersama tetamu terhormat, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (baris belakang, lima dari kiri) dan Editor Berita Harian, Encik Nazry Mokhtar (baris belakang, empat dari kiri). Juara bagi ‘podcast’ terbaik bagi kategori sekolah rendah ialah ‘Springkast’ dari Sekolah Rendah West Spring; naib juara ialah ‘Rasa Kita’ dari Sekolah Rendah Teck Whye, manakala ‘Jom Heboh’ dari Sekolah Rendah Rivervale di tempat ketiga. Bagi kategori sekolah menengah pula, ia dijuarai oleh kumpulan ‘Mess’ dari Sekolah Menengah Bukit Batok; naib juara ialah kumpulan ‘Bunga-bunga Suara’ dari Sekolah Menengah Manjusri, manakala tempat ketiga dimenangi oleh ‘Geng Orkids’ dari Sekolah Menengah Orchid Park. - Foto DESMOND WEE
GHAIRAH BERTANYA: Para pelajar ghairah ingin bertanya soalan kepada pengasas dan ketua pegawai eksekutif SGFR, Encik Encik Mohamed Haikkel Firdaus, semasa sesi temu ramah dengan beliau. - Foto DESMOND WEE
BERGAMBAR KENANGAN: Majlis penyampaian hadiah pertandingan ‘Podcast’ Gen G telah diadakan di Auditorium SPH pada 31 Oktober 2025 dengan dihadiri sekitar 100 pelajar, guru dan ibu bapa. - Foto DESMOND WEE
TETAMU UNDANGAN: Pengasas dan ketua pegawai eksekutif SGFR, Encik Mohamed Haikkel Firdaus turut diundang dalam majlis penyampaian hadiah yang diadakan di Auditorium SPH pada 31 Oktober 2025. - Foto DESMOND WEE
HOS TERBAIK: Hos terbaik bagi peringkat sekolah rendah dimenangi oleh Ryhan Humaidi Rose Hamdi dari Sekolah Rendah Teck Whye. - Foto DESMOND WEE
Seramai 28 pasukan dan lebih 100 pelajar dari 21 sekolah rendah dan menengah menyertai Pertandingan ‘Podcast’ Gen G anjuran Berita Harian dengan majlis penyampaian hadiah telah diadakan di Auditorium SPH pada 31 Oktober 2025. Setiap pasukan yang mengambil bahagian telah menghasilkan ‘podcast’ berdasarkan tema ‘Singapura SG100: Impian Hebat Saya!’ atau ‘Bahasa Kita, Masa Hadapan Kita’.