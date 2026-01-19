PEMENANG ‘PODCAST’: Para pemenang bergambar bersama tetamu terhormat, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (baris belakang, lima dari kiri) dan Editor Berita Harian, Encik Nazry Mokhtar (baris belakang, empat dari kiri). Juara bagi ‘podcast’ terbaik bagi kategori sekolah rendah ialah ‘Springkast’ dari Sekolah Rendah West Spring; naib juara ialah ‘Rasa Kita’ dari Sekolah Rendah Teck Whye, manakala ‘Jom Heboh’ dari Sekolah Rendah Rivervale di tempat ketiga. Bagi kategori sekolah menengah pula, ia dijuarai oleh kumpulan ‘Mess’ dari Sekolah Menengah Bukit Batok; naib juara ialah kumpulan ‘Bunga-bunga Suara’ dari Sekolah Menengah Manjusri, manakala tempat ketiga dimenangi oleh ‘Geng Orkids’ dari Sekolah Menengah Orchid Park. - Foto DESMOND WEE