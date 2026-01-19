SPH Logo mobile
Sekitar majlis penyampaian hadiah Pertandingan ‘Podcast’ Gen G

Jan 19, 2026 | 5:30 AM
PEMENANG ‘PODCAST’: Para pemenang bergambar bersama tetamu terhormat, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (baris belakang, lima dari kiri) dan Editor Berita Harian, Encik Nazry Mokhtar (baris belakang, empat dari kiri). Juara bagi ‘podcast’ terbaik bagi kategori sekolah rendah ialah ‘Springkast’ dari Sekolah Rendah West Spring; naib juara ialah ‘Rasa Kita’ dari Sekolah Rendah Teck Whye, manakala ‘Jom Heboh’ dari Sekolah Rendah Rivervale di tempat ketiga. Bagi kategori sekolah menengah pula, ia dijuarai oleh kumpulan ‘Mess’ dari Sekolah Menengah Bukit Batok; naib juara ialah kumpulan ‘Bunga-bunga Suara’ dari Sekolah Menengah Manjusri, manakala tempat ketiga dimenangi oleh ‘Geng Orkids’ dari Sekolah Menengah Orchid Park. - Foto DESMOND WEE

Seramai 28 pasukan dan lebih 100 pelajar dari 21 sekolah rendah dan menengah menyertai Pertandingan ‘Podcast’ Gen G anjuran Berita Harian dengan majlis penyampaian hadiah telah diadakan di Auditorium SPH pada 31 Oktober 2025. Setiap pasukan yang mengambil bahagian telah menghasilkan ‘podcast’ berdasarkan tema ‘Singapura SG100: Impian Hebat Saya!’ atau ‘Bahasa Kita, Masa Hadapan Kita’.

