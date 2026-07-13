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Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim juarai bahas 4PM
Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim juarai bahas 4PM
Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim juarai bahas 4PM
JUARA PERTANDINGAN: Juara peringkat menengah Bahas 4PM 2026 ialah pasukan Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim, yang terdiri daripada (dari kiri) Muhammad Aiman Erwanshah, Nabil Eddryan Putra Nor Muliady, Siti Aisyah Pungot dan Qistina Zahra Suhaimi. - Foto 4PM
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Empat pelajar Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim membuktikan keyakinan diri dan kerjasama menjadi faktor kemenangan.
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