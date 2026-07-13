KELUARGA SENI: Nurul Aleesya Irwan bersama ibunya, Cik Azrina Ahmad, bekas penyanyi bersama Live Records; dan bapanya, Encik Irwan Abdul Rahman, yang pernah menganggotai kumpulan pancaragam Pasukan Polis Singapura (SPF). - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL