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Si cilik pemalu temui keyakinan di lantai dansa
Si cilik pemalu temui keyakinan di lantai dansa
Si cilik pemalu temui keyakinan di lantai dansa
KELUARGA SENI: Nurul Aleesya Irwan bersama ibunya, Cik Azrina Ahmad, bekas penyanyi bersama Live Records; dan bapanya, Encik Irwan Abdul Rahman, yang pernah menganggotai kumpulan pancaragam Pasukan Polis Singapura (SPF). - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Dikenali sebagai seorang yang pemalu, ramai mungkin tidak menyangka Nurul Aleesya Irwan sebenarnya mampu tampil penuh yakin dan bertenaga di lantai ‘ballroom’ menerusi sukan dansa atau dikenali sebagai ‘Dancesport’.