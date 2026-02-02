SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Singa bakal gunakan Stadium Jalan Besar semasa Kejohanan Asean

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gen G
Premium

Singa bakal gunakan Stadium Jalan Besar semasa Kejohanan Asean

Gen G-Sensasi
Feb 2, 2026 | 5:30 AM

Singa bakal gunakan Stadium Jalan Besar semasa Kejohanan Asean

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
PEMINAT BOLA: Peminat memberi sokongan kepada pasukan Singa semasa perlawanan separuh akhir Kejohanan Asean antara Singapura dengan Vietnam di Stadium Jalan Besar, pada 26 Disember 2024.
PEMINAT BOLA: Peminat memberi sokongan kepada pasukan Singa semasa perlawanan separuh akhir Kejohanan Asean antara Singapura dengan Vietnam di Stadium Jalan Besar, pada 26 Disember 2024. - Foto fail

Dari 24 Julai hingga 7 Ogos, pasukan Singa tidak akan bermain di Stadium Negara, yang mempunyai kapasiti 55,000 penonton, bagi Kejohanan Asean peringkat kumpulan.

Sebaliknya, mereka akan bermain di Stadium Jalan Besar, dengan kapasiti 6,000 tempat duduk.

Gen G-Sensasi
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg