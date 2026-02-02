Singa bakal gunakan Stadium Jalan Besar semasa Kejohanan Asean
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
PEMINAT BOLA: Peminat memberi sokongan kepada pasukan Singa semasa perlawanan separuh akhir Kejohanan Asean antara Singapura dengan Vietnam di Stadium Jalan Besar, pada 26 Disember 2024. - Foto fail
Dari 24 Julai hingga 7 Ogos, pasukan Singa tidak akan bermain di Stadium Negara, yang mempunyai kapasiti 55,000 penonton, bagi Kejohanan Asean peringkat kumpulan.
Sebaliknya, mereka akan bermain di Stadium Jalan Besar, dengan kapasiti 6,000 tempat duduk.