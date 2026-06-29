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Snow City ditutup 30 Sep
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Snow City ditutup 30 Sep
Snow City ditutup 30 Sep
TAWARAN PENUTUPAN: Pengunjung Snow City boleh menikmati pengalaman dan promosi khas masa terhad dari Jun hingga September, termasuk pakej sejam permainan salji. - Foto fail
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Pusat salji tertutup pertama di Singapura, Snow City, akan ditutup pada 30 September selepas 26 tahun beroperasi, menurut kenyataan Pusat Sains Singapura pada 19 Mei.