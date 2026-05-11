S’pura di tempat ketiga antara 182 negara cegah rasuah
May 11, 2026 | 5:30 AM
KEDUDUKAN BAIK: Singapura juga mengekalkan kedudukan yang baik dalam pencegahan rasuah di peringkat antarabangsa. - Foto ZAOBAO
Singapura menduduki tangga ketiga antara 182 negara dalam mencegah rasuah, menurut Indeks Persepsi Rasuah 2025 (TI-CPI) oleh badan pertubuhan yang berpangkalan di Jerman, Transparency International.
Kedudukan dan markah tersebut kekal sama seperti 2024, menjadikannya negara terbaik di Asia-Pasifik.