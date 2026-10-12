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Sekilas Berita
S’pura raih 27 pingat dalam pertandingan WorldSkills Shanghai 2026
S’pura raih 27 pingat dalam pertandingan WorldSkills Shanghai 2026
Foto WORLDSKILLS SINGAPORE
Oct 12, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
S’pura raih 27 pingat dalam pertandingan WorldSkills Shanghai 2026
Singapura mencatat pencapaian terbaiknya dalam sejarah penyertaan di pertandingan kemahiran WorldSkills, Shanghai, China, yang berlangsung dari 22 hingga 27 September, dengan meraih 27 pingat.
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