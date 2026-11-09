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Sekilas Berita
Suasana meriah sambut kepulangan atlet Sukan Para Asia
Suasana meriah sambut kepulangan atlet Sukan Para Asia
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Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Suasana meriah sambut kepulangan atlet Sukan Para Asia
Suasana di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi meriah apabila keluarga, rakan dan para penyokong hadir menyambut kepulangan atlet Team Singapore daripada Sukan Para Asia 2026 di Jepun.
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