SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Sukarelawan muda bantu siapkan ruang solat tarawih di Simei

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gen G
Premium

Sukarelawan muda bantu siapkan ruang solat tarawih di Simei

Gen G-Gempar
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
SYED MUHAMMAD FIRDAUS
SYED MUHAMMAD FIRDAUS

Sukarelawan muda bantu siapkan ruang solat tarawih di Simei

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
KUMPULAN KARIAH: Antara anggota Jawatankuasa Kejiranan Islam Simei (JKIS) yang menyiapkan ruang solat tarawih di Blok 116 Simei Street 1 ialah (dari kiri) Pengerusi JKIS, Encik Mohamed Said Ali; Encik Aqinan Wahab; dan Bendahari JKIS, Encik Mustaffa Hassan.
KUMPULAN KARIAH: Antara anggota Jawatankuasa Kejiranan Islam Simei (JKIS) yang menyiapkan ruang solat tarawih di Blok 116 Simei Street 1 ialah (dari kiri) Pengerusi JKIS, Encik Mohamed Said Ali; Encik Aqinan Wahab; dan Bendahari JKIS, Encik Mustaffa Hassan. - Foto NUR DIYANA TAHA

Menjelang Ramadan, pada pagi 14 Februari di kolong Blok 116 Simei Street 1, Encik Aqid Wahab kelihatan gigih membentang tikar biru serta melekatkannya dengan pelekat supaya tersusun rapi.

Bagi pelajar tahun kedua kursus Diploma Elektronik Aeroangkasa di Politeknik Temasek (TP) itu, tugas yang kelihatan kecil tersebut sebenarnya membawa makna, kerana ia memberinya peluang mengeratkan hubungan silaturahim bersama anggota masyarakat yang lain, sambil menyumbang kepada persiapan Ramadan.

Gen G-Gempar
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg