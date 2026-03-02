Sukarelawan muda bantu siapkan ruang solat tarawih di Simei
KUMPULAN KARIAH: Antara anggota Jawatankuasa Kejiranan Islam Simei (JKIS) yang menyiapkan ruang solat tarawih di Blok 116 Simei Street 1 ialah (dari kiri) Pengerusi JKIS, Encik Mohamed Said Ali; Encik Aqinan Wahab; dan Bendahari JKIS, Encik Mustaffa Hassan. - Foto NUR DIYANA TAHA
Menjelang Ramadan, pada pagi 14 Februari di kolong Blok 116 Simei Street 1, Encik Aqid Wahab kelihatan gigih membentang tikar biru serta melekatkannya dengan pelekat supaya tersusun rapi.
Bagi pelajar tahun kedua kursus Diploma Elektronik Aeroangkasa di Politeknik Temasek (TP) itu, tugas yang kelihatan kecil tersebut sebenarnya membawa makna, kerana ia memberinya peluang mengeratkan hubungan silaturahim bersama anggota masyarakat yang lain, sambil menyumbang kepada persiapan Ramadan.