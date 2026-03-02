Menjelang Ramadan, pada pagi 14 Februari di kolong Blok 116 Simei Street 1, Encik Aqid Wahab kelihatan gigih membentang tikar biru serta melekatkannya dengan pelekat supaya tersusun rapi.

Bagi pelajar tahun kedua kursus Diploma Elektronik Aeroangkasa di Politeknik Temasek (TP) itu, tugas yang kelihatan kecil tersebut sebenarnya membawa makna, kerana ia memberinya peluang mengeratkan hubungan silaturahim bersama anggota masyarakat yang lain, sambil menyumbang kepada persiapan Ramadan.