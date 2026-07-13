Topik diikutiPergi ke BHku
Terminal feri baharu mula operasi secara bertahap 7 Jul
Terminal feri baharu mula operasi secara bertahap 7 Jul
Terminal feri baharu mula operasi secara bertahap 7 Jul
PINDAH OPERASI: Pusat Kapal Persiaran yang terletak di 5 HarbourFront Avenue bakal beroperasi dalam dua fasa mulai Julai 2026. - Foto SCC
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Kesemua operasi feri dan kapal persiaran bakal berpindah ke terminal Pusat Kapal Persiaran yang baharu di HarbourFront dalam dua fasa, mulai Julai 2026.