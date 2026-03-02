Premium
Teroka awan biru bersama SIA dengan program Mendaki
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
SERTAI PROGRAM: Cik Khadijah Johari (dua dari kiri), seorang pelajar tahun kedua dalam program Pengurusan Penerbangan di Politeknik Temasek, berpeluang menghadiri Rumah Terbuka ‘SIA Cares’ yang dianjurkan Yayasan Mendaki. - Foto YAYASAN MENDAKI
Dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mana istilah berkaitan penerbangan sering didengar, ia secara semula jadi menjadikan saya mahu mengetahui tentang bidang penerbangan dengan lebih mendalam.
Semenjak kecil lagi, saya sering tertanya bagaimana pulau kecil seperti Singapura dapat kekal konsisten, terutamanya dalam perkhidmatannya kepada para penumpang.