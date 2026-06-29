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Tiga stesen MRT terakhir Laluan Circle dibuka 12 Jul
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Tiga stesen MRT terakhir Laluan Circle dibuka 12 Jul
Tiga stesen MRT terakhir Laluan Circle dibuka 12 Jul
STESEN BAHARU: Stesen Cantonment mempunyai reka bentuk stesen kereta api lama termasuk siling melengkung dan lukisan besar pada dinding di bahagian platform. - Foto ZAOBAO
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Tiga stesen terakhir bagi Laluan Circle (CCL) akan mula beroperasi pada 12 Julai, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.