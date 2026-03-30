Undang-undang ‘vape’ lebih ketat akan dilaksana di S’pura
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
UNDANG-UNDANG DIPERKETAT: ‘Vape’ diharamkan di Singapura sejak 2018, dan dengan hukuman lebih berat, pengguna ‘vape’ kini boleh didenda sehingga $10,000. - Foto ST
Orang dewasa yang melibatkan golongan muda atau individu ___________ dalam penyeludupan atau pembekalan Kpod bakal berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan rotan hingga 15 kali.
Individu dewasa yang memiliki Kpod tetapi gagal melarang remaja daripada menggunakannya pula, boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun.