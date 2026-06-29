KUMPULAN TERBAIK: Kemenangan Sekolah Menengah Bedok South pada Kem Wartawan Muda Gen G 2026, anjuran Berita Harian, diraikan (dari kiri) Timbalan Pengarah, Cawangan Bahasa Ibunda, Kementerian Pendidikan (MOE), Encik Zaflin Abdul Hamid; guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Bedok South, Cik Nadia Lamri; pelajarnya, Nur Syaniyyah Insyirah Muhammad Iskandar Dzulkarnain; Aisha Mohammed Rafique; tetamu terhormat, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; Syed Yusuf Alhadad; Zahin Zafir Azhar; dan Editor Audiens dan Perkembangan Berita Harian, Cik Norhaiza Hashim. - Foto FANDY RAZAK