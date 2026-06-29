Kejayaan pasukan Sekolah Menengah Bedok South, yang terdiri daripada Nur Syaniyyah Insyirah Muhammad Iskandar Dzulkarnain, Aisha Mohammed Rafique, Syed Yusuf Alhadad dan Zahin Zafir Azhar, kesemuanya 15 tahun, meraih tempat pertama, bukanlah sesuatu yang mereka jangkakan.

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