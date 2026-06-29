Topik diikutiPergi ke BHku
Wartawan muda kejar masa demi laporan, video bermakna
Premium
Wartawan muda kejar masa demi laporan, video bermakna
Wartawan muda kejar masa demi laporan, video bermakna
KUMPULAN TERBAIK: Kemenangan Sekolah Menengah Bedok South pada Kem Wartawan Muda Gen G 2026, anjuran Berita Harian, diraikan (dari kiri) Timbalan Pengarah, Cawangan Bahasa Ibunda, Kementerian Pendidikan (MOE), Encik Zaflin Abdul Hamid; guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Bedok South, Cik Nadia Lamri; pelajarnya, Nur Syaniyyah Insyirah Muhammad Iskandar Dzulkarnain; Aisha Mohammed Rafique; tetamu terhormat, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; Syed Yusuf Alhadad; Zahin Zafir Azhar; dan Editor Audiens dan Perkembangan Berita Harian, Cik Norhaiza Hashim. - Foto FANDY RAZAK
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Kejayaan pasukan Sekolah Menengah Bedok South, yang terdiri daripada Nur Syaniyyah Insyirah Muhammad Iskandar Dzulkarnain, Aisha Mohammed Rafique, Syed Yusuf Alhadad dan Zahin Zafir Azhar, kesemuanya 15 tahun, meraih tempat pertama, bukanlah sesuatu yang mereka jangkakan.