PUTRAJAYA: Usaha reformasi ekonomi yang dilaksanakan kerajaan sejak empat tahun lalu membantu melonjakkan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau berkata Malaysia berpotensi mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dalam tempoh dua hingga tiga tahun akan datang sekiranya seluruh jentera kerajaan terus memberikan tumpuan kepada pelaksanaan dasar secara berkesan.

“Saya yakin bagi kita dua hingga tiga tahun ini, kita boleh melonjakkan kekuatan ekonomi, keselesaan rakyat jauh lebih baik daripada yang kita unjurkan,” kata beliau pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan di sini pada 19 Oktober.

Menurut Datuk Anwar, usaha reformasi itu merangkumi pengukuhan pengurusan fiskal, penyasaran subsidi dan penambahbaikan tatakelola kerajaan, membolehkan negara terus mencatat perkembangan positif meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi sejagat.

Beliau berkata prestasi ekonomi negara dapat dilihat melalui pertumbuhan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP), kadar pengangguran dan inflasi, selain penurunan kadar kemiskinan tegar kepada 0.09 peratus, lapor agensi berita, Bernama.

Menurutnya, pencapaian itu perlu dilihat dalam konteks cabaran ekonomi semasa, termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh melebihi andaian ketika kerajaan membuat unjuran ekonomi pada 2025.

Datuk Anwar berkata unjuran ketika itu dibuat berdasarkan harga minyak sekitar AS$70 ($90) setong, namun harga semasa telah meningkat kepada antara AS$110 dengan AS$120 setong.

Kenaikan harga minyak itu ujar beliau, boleh memberi tekanan kepada harga barangan dan kos sara hidup, sekali gus menyukarkan kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), ekonomi Malaysia dianggarkan berkembang sebanyak 5.3 peratus pada suku ketiga 2026 selepas mencatatkan pertumbuhan 6.0 peratus pada suku tahun sebelumnya.

Dalam laporan Anggaran Awal GDP bagi Suku Ketiga 2026, DOSM memaklumkanl, ini disokong oleh prestasi positif merentas kesemua sektor ekonomi, kecuali perlombongan dan pengkuarian yang merekodkan penguncupan.

“Secara kumulatif, bagi tiga suku pertama tahun 2026, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.5 peratus, lebih tinggi berbanding 4.8 peratus yang direkodkan dalam tempoh yang sama pada 2025,” tambahnya Jumaat lalu.

Dalam pada itu, Datuk Anwar berkata kerajaan masih berupaya mengurangkan defisit fiskal selain meneruskan usaha menyokong ekonomi dan membantu rakyat menerusi pengurusan ekonomi yang berhemat.

Beliau turut menegaskan kepentingan mengurus hutang negara secara bertanggungjawab bagi memastikan pinjaman dibuat mengikut keperluan dan tidak membebankan generasi akan datang.

“Kerajaan yang bertanggungjawab bermakna hanya membuat pinjaman mengikut keperluan untuk menguruskan ekonomi.