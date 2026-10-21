JOHOR BAHRU: Iskandar Malaysia merekodkan pelaburan terkumpul RM525 bilion ($164 bilion), melepasi sasaran asal RM383 bilion, dengan fasa pertumbuhan seterusnya memberi tumpuan kepada pelaburan bernilai tinggi, pekerjaan berkemahiran dan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar (Irda), dalam kenyataan pada 20 Oktober, memaklumkan bahawa lebih sejuta pekerjaan telah diwujudkan sejak penubuhan Iskandar Malaysia pada 2006.

Purata pendapatan isi rumah bulanan di wilayah itu pula mencapai RM10,975 pada 2024.

Menurut Irda, Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) merekodkan pelaburan diluluskan sebanyak RM76.98 bilion pada 2025.

Hala tuju pertumbuhan seterusnya dibincangkan dalam Mesyuarat Irda Ke-36 di Putrajaya pada 19 Oktober, dengan penekanan terhadap pemindahan teknologi dan pengetahuan, pembangunan bakat, inovasi serta pengukuhan rantaian bekalan tempatan.

Mesyuarat itu dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri II merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Amar Fadillah Yusof, bagi pihak Perdana Menteri, bersama Menteri Besar Johor.

“Fasa seterusnya perlu dinilai bukan sahaja berdasarkan jumlah pelaburan yang berjaya ditarik, tetapi juga dari segi kualiti peluang yang diwujudkan,” kata Datuk Amar Fadillah, menurut kenyataan tersebut.

Irda berkata JS-SEZ akan menjadi wadah penting untuk menghubungkan kelebihan Johor dan Singapura serta memperkukuh daya saing serantau.

Berpandukan Pelan Pembangunan Komprehensif iii 2023–2030, pembangunan Iskandar Malaysia akan terus menekankan ekonomi bernilai tinggi, masyarakat produktif, daya tahan terhadap perubahan iklim, neutral karbon serta bandar bersepadu yang selesa didiami.

Dalam perkembangan berkaitan, Irda mengadakan sesi perbincangan bersama lembaga pengarah dan pengurusan Kewangan Pembangunan Perindustrian Malaysia Berhad (MIDF) bagi meneroka sokongan pembiayaan serta pemudahcaraan pelaburan di Johor dan JS-SEZ.

Perbincangan itu merangkumi potensi kerjasama antara MIDF dengan Pusat Pemudahcaraan Pelaburan Malaysia-Johor (IMFC-J) untuk mengenal pasti pelaburan berpotensi dan membantu menjawab pertanyaan pelabur.

Turut diteroka ialah penyelesaian pembiayaan bagi syarikat yang mahu memulakan atau mengembangkan operasi di Johor.

Sesi tersebut turut memberi penerangan mengenai Zon Kewangan Khas Forest City (FCSFZ) dan peluang di bawah Skim Pejabat Keluarga Tunggal (SFO).

Menurut Irda, kedua-dua pihak mengenal pasti potensi usaha promosi bersama bagi JS-SEZ dan FCSFZ untuk memperkukuh kerjasama strategik serta menarik pelaburan berkualiti.

Program yang turut disertai wakil kanan Invest Johor dan IMFC-J itu merangkumi lawatan ke Forest City bagi memberikan gambaran lanjut mengenai pembangunan kawasan berkenaan.