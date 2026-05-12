Jais larang Hari Guru disambut, elak beban ibu bapa
Larangan hanya untuk institusi di bawah jabatan agama itu, akan pertimbangkan jika keadaan ekon pulih
May 12, 2026 | 8:18 PM
Jabatan Agama Islam (Jais) telah menetapkan semua sekolah di bawah pentadbiran jabatan itu untuk tidak mengadakan Sambutan Hari Guru di peringkat sekolah atau daerah. - Foto hiasan PIXABAY
SELANGOR: Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan larangan Sambutan Hari Guru di peringkat sekolah daerah.
Larangan ini hanya untuk institusi di bawah Jais bagi mengelakkan ibu bapa dari terbeban dengan kos penyediaan hadiah untuk guru.
