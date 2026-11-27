Johor mengulangi tuntutan supaya Kerajaan Persekutuan mengembalikan sekurang-kurangnya 25 peratus daripada hasil cukai yang disumbangkan oleh Johor untuk diurus sendiri oleh kerajaan negeri.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata kerajaan negeri mahu melaksanakan lebih banyak untuk petugas dan penduduk di Johor.

Setakat ini, negeri itu telah menggunakan sumbernya untuk membantu membaiki sekolah dan kuarters polis serta membiayai khidmat doktor sementara, meskipun tanggungjawab tersebut terletak pada Kerajaan Persekutuan.

“Justeru, Kerajaan Negeri terus menjunjung titah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, agar sekurang-kurangnya 25 peratus hasil cukai yang disumbangkan oleh Johor dikembalikan dan diurus oleh Kerajaan Negeri,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Belanjawan Johor 2027 di Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar, pada 27 November.

Pada Julai 2025, Datuk Onn Hafiz dilaporkan berkata nilai besar yang disumbangkan Johor kepada ekonomi negara itu seharusnya disertai dengan pulangan setimpal.

Untuk itu, beliau menggesa Kerajaan Persekutuan agar memulangkan sekurang-kurangnya 25 peratus daripada hasil kutipan cukai pendapatan yang disumbangkan oleh negeri itu bagi membolehkannya mempercepat pelaksanaan pelbagai projek asas untuk rakyat.

Menurut Datuk Onn Hafiz, sebanyak 179 projek Persekutuan di Johor yang diluluskan antara 2021 dengan 2026 masih belum memasuki peringkat pelaksanaan.

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Antaranya ialah pembinaan jalan raya, sekolah baru, klinik kesihatan, balai bomba, perumahan rakyat dan kuarters penjawat awam, serta usaha menangani keadaan sekolah daif.

Beliau turut membangkitkan projek Transit Aliran Autonomi Bertingkat (e-ART) di Johor Bahru yang menurutnya telah dua kali diumumkan dalam Belanjawan Persekutuan tetapi masih belum dilaksanakan.

“Projek Hospital Sultanah Aminah 2 juga belum dimulakan walaupun cadangan itu telah dibincangkan dan dimaklumkan kepada Sultan Ibrahim pada 2023.

“Di Hospital Pasir Gudang pula, hanya 79 peratus katil beroperasi dan 57 peratus jawatan telah diisi setakat November 2026,” katanya.

Menurut beliau, ramai jururawat terpaksa bekerja dua syif selama 14 jam sehari, enam hari seminggu.

Beliau menggesa Kementerian Kesihatan Malaysia segera membolehkan hospital itu beroperasi sepenuhnya dan mengisi jawatan kosong di hospital lain di Johor demi kebajikan petugas dan keselamatan pesakit.

Sementara itu, Datuk Onn Hafiz juga memaklumkan Kerajaan Johor bercadang memendekkan tempoh pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan dan ketua kampung daripada dua tahun kepada setahun.

Jelasnya, prestasi mereka di kawasan masing-masing akan menentukan sama ada pelantikan itu diperbaharui; penilaian akan mengambil kira tiga perkara, iaitu berapa kerap mereka turun padang, seberapa pantas mereka memberi maklum balas dan sejauh mana tindakan susulan mereka berkesan.

“Justeru, saya ingin tegaskan bahawa mana-mana Ahli Majlis dan Ketua Kampung yang gagal mencapai KPI yang ditetapkan selepas setahun, pelantikannya tidak akan diperbaharui,” katanya.