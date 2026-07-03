Kajian universiti M’sia tolak pilihan raya Datuk Bandar KL

Dapatan kajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menolak keperluan untuk mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. - Foto MALAYSIAKINI

Dapatan kajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menolak keperluan untuk mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. - Foto MALAYSIAKINI

Kajian universiti M’sia tolak pilihan raya Datuk Bandar KL

Kajian universiti M’sia tolak pilihan raya Datuk Bandar KL Kajian dapati cadangan untuk pinda Akta Ibu Kota Persekutuan adalah sensitif kerana libatkan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Selangor

Pemilihan Datuk Bandar di Kuala Lumpur nampaknya tidak akan berlaku dalam masa terdekat, selepas kajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) tidak menyokongnya – dengan Kabinet bersetuju dan beralih kepada penambahbaikan lain.

Cadangan oleh Anggota Parlimen Kuala Lumpur supaya ada pelantikan ahli majlis turut ditolak.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Cik Hannah Yeoh, berkata dapatan UIAM tidak menyokong kewujudan Ahli Majlis di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Difahamkan bahawa kajian itu juga menasihatkan agar pilihan raya kerajaan tempatan tidak dilaksanakan, lapor Malaysiakini.

Dalam kenyataannya, Cik Yeoh menyebut pihak universiti mendapati cadangan untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan – yang diperlukan bagi mengubah cara ibu kota ditadbir – adalah sensitif kerana ia melibatkan kedua-dua Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor.

Walaupun Cik Yeoh tidak menyebut secara khusus mengenai pemilihan Datuk Bandar atau pilihan raya kerajaan tempatan, kenyataan itu menunjukkan bahawa kajian UIAM tidak menyokong cadangan sedemikian.

Khususnya, Cik Yeoh berkata kajian UIAM menasihatkan agar tidak memperkenalkan Ahli Majlis tempatan ke DBKL.

Universiti itu juga mendapati cadangan untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan – untuk mengubah cara ibu kota ditadbir – adalah sensitif kerana ia melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor.

Ini dipercayai merujuk kepada hujah bahawa sebarang perubahan pada akta itu perlu dibuat melalui rundingan dengan Raja Selangor, walaupun Istana menyerahkan Kuala Lumpur kepada Kerajaan Persekutuan pada 1974 melalui Perjanjian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Kajian UIAM juga menyatakan bahawa mengubah cara pejabat Datuk Bandar berfungsi akan bercanggah dengan niat asal akta itu – iaitu pentadbiran bandar dipisahkan daripada ketidakpastian politik kepartian serta perjanjian penyerahan 1974.

Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyatakan secara khusus sama ada kajian itu menangani situasi semasa, di mana Datuk Bandar adalah satu pelantikan politik dan kawalan bandar tertakluk kepada sesiapa sahaja yang berkuasa di Putrajaya.

Daripada melakukan reformasi terhadap cara ibu kota itu dikawal, UIAM mencadangkan agar semak dan imbang sedia ada dalam DBKL dipertingkat, tanpa menambah lapisan yang boleh mewujudkan pertindihan fungsi atau mengaburkan ketelusan.

Ia menyatakan kajian itu mendapati banyak isu operasi dalam DBKL bukan disebabkan oleh kekurangan undang-undang, sebaliknya disebabkan oleh kekurangan dokumen dan garis panduan tadbir urus yang terperinci serta berkuasa.

UIAM juga menyatakan bahawa peranan Anggota Parlimen Kuala Lumpur mesti diperkukuh sebagai semak dan imbang demokratik, tetapi tanpa sebarang kuasa pentadbiran.

Sebagai maklum balas kepada dapatan kajian UIAM itu, Cik Yeoh berkata Kabinet memutuskan untuk memberi tumpuan kepada memperkukuh pengurusan DBKL, mekanisme semak dan imbang, serta akauntabiliti sebelum mempertimbangkan sebarang pindaan kepada Akta Ibu Kota Persekutuan.