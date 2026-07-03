Pemilihan Datuk Bandar di Kuala Lumpur nampaknya tidak akan berlaku dalam masa terdekat, selepas kajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) tidak menyokongnya – dengan Kabinet bersetuju dan beralih kepada penambahbaikan lain.

Cadangan oleh Anggota Parlimen Kuala Lumpur supaya ada pelantikan ahli majlis turut ditolak.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Cik Hannah Yeoh, berkata dapatan UIAM tidak menyokong kewujudan Ahli Majlis di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Difahamkan bahawa kajian itu juga menasihatkan agar pilihan raya kerajaan tempatan tidak dilaksanakan, lapor Malaysiakini.

Dalam kenyataannya, Cik Yeoh menyebut pihak universiti mendapati cadangan untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan – yang diperlukan bagi mengubah cara ibu kota ditadbir – adalah sensitif kerana ia melibatkan kedua-dua Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor.

Walaupun Cik Yeoh tidak menyebut secara khusus mengenai pemilihan Datuk Bandar atau pilihan raya kerajaan tempatan, kenyataan itu menunjukkan bahawa kajian UIAM tidak menyokong cadangan sedemikian.

Khususnya, Cik Yeoh berkata kajian UIAM menasihatkan agar tidak memperkenalkan Ahli Majlis tempatan ke DBKL.

Universiti itu juga mendapati cadangan untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan – untuk mengubah cara ibu kota ditadbir – adalah sensitif kerana ia melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sentosa, Greater Sentosa, Pulau Brani

4 tarikan baru Sentosa jelang 2045

Jul 3, 2026 | 10:45 AM
Encik Harjuna Mappe (kanan, depan) telah bertemu semula dengan adik perempuannya, Allahyarhamha Djohari Mappe (tengah, depan) pada 2017 di Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia, setelah lebih 40 tahun terpisah. Bersama dalam gambar (dari kiri) Cik Hamidah Solman, Encik Budi Irama Harjuna, Encik Muhammad Hendra Cipta Harjuna, Encik Has Gunawan Harjuna, Cik Nur Rapika Mesra Harjuna dan Cik Nur Arinah Haziqah Harjuna.

Abang di S’pura bertemu semula adik di Indonesia setelah terpisah lebih 40 tahun

Jul 2, 2026 | 5:40 PM
Personaliti tempatan, Khairudin Samsudin berkata gambar beliau digunakan tanpa kebenaran di wadah media sosial The Aurelia Events.

Sudah bayar $80,000 tapi bakal pengantin terkejar-kejar cari alternatif apabila perancang perkahwinan ‘hilang’

Jul 2, 2026 | 7:41 PM
Sekumpulan 35 sami Buddha bersama lima pengikut awam sedang berjalan di tepi jalan di wilayah Mukdahan dalam satu perjalanan keagamaan pada 2 Julai ketika kejadian itu berlaku.

Lapan sami maut dirempuh budak 11 tahun ketika perarakan di Thailand

Jul 2, 2026 | 4:55 PM
singapore, HDB, resale flat, flat jualan semula, private home

Harga flat jualan semula HDB jatuh buat suku tahun kedua berturut-turut 

Jul 1, 2026 | 2:04 PM
perkahwinan berjarak usia, pasangan bahagia, hubungan kekeluargaan

‘Tak pernah gaduh, saling melengkapi’: Pasangan bahagia walau jarak usia 37 tahun

Jun 29, 2026 | 5:38 PM
Seramai 19 tertuduh terdiri daripada 18 wanita dan seorang lelaki hadir di Mahkamah Daerah Bandung, Indonesia, selepas didakwa terbabit dalam sindiket pemerdagangan sekurang-kurangnya 34 bayi antara 2023 hingga 2025, termasuk menghantar sebahagian bayi ke Singapura dengan berselindung di sebalik proses pengambilan anak angkat. Pendakwa raya menuntut hukuman penjara sehingga 10 tahun terhadap beberapa tertuduh yang dipercayai menjadi dalang dan perekrut utama sindiket berkenaan.

Sindiket jual bayi Indonesia ke Singapura berdepan penjara 10 tahun

Jun 30, 2026 | 8:49 PM
Tinjauan Isi Rumah Umum 2025, bahasa Melayu, Inggeris

Lebih ramai Melayu guna bahasa Inggeris dari bahasa ibunda di rumah

Jun 30, 2026 | 6:41 PM
Peguam muda kini semakin menitikberatkan keseimbangan kerjaya dan kehidupan, maka penting bagi firma guaman mewujudkan suasana yang menyemai semangat kekitaan dalam diri mereka, sekali gus mengekalkan khidmat mereka dalam bidang guaman. Namun, golongan ini juga harus peka dengan hakikat permintaan pekerjaan sebagai peguam dan perlu mencari keseimbangan sesuai untuk diri masing-masing, kata peguam yang dihubungi Berita Harian.

Firma guaman perlu ubah budaya kerja, demi kekalkan peguam muda

Jun 23, 2026 | 9:01 PM
rts link

Johor gesa projek E-ART disegera sebelum RTS Link beroperasi

Jun 17, 2026 | 3:11 PM

Ini dipercayai merujuk kepada hujah bahawa sebarang perubahan pada akta itu perlu dibuat melalui rundingan dengan Raja Selangor, walaupun Istana menyerahkan Kuala Lumpur kepada Kerajaan Persekutuan pada 1974 melalui Perjanjian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Kajian UIAM juga menyatakan bahawa mengubah cara pejabat Datuk Bandar berfungsi akan bercanggah dengan niat asal akta itu – iaitu pentadbiran bandar dipisahkan daripada ketidakpastian politik kepartian serta perjanjian penyerahan 1974.

Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyatakan secara khusus sama ada kajian itu menangani situasi semasa, di mana Datuk Bandar adalah satu pelantikan politik dan kawalan bandar tertakluk kepada sesiapa sahaja yang berkuasa di Putrajaya.

Daripada melakukan reformasi terhadap cara ibu kota itu dikawal, UIAM mencadangkan agar semak dan imbang sedia ada dalam DBKL dipertingkat, tanpa menambah lapisan yang boleh mewujudkan pertindihan fungsi atau mengaburkan ketelusan.

Ia menyatakan kajian itu mendapati banyak isu operasi dalam DBKL bukan disebabkan oleh kekurangan undang-undang, sebaliknya disebabkan oleh kekurangan dokumen dan garis panduan tadbir urus yang terperinci serta berkuasa.

UIAM juga menyatakan bahawa peranan Anggota Parlimen Kuala Lumpur mesti diperkukuh sebagai semak dan imbang demokratik, tetapi tanpa sebarang kuasa pentadbiran.

Sebagai maklum balas kepada dapatan kajian UIAM itu, Cik Yeoh berkata Kabinet memutuskan untuk memberi tumpuan kepada memperkukuh pengurusan DBKL, mekanisme semak dan imbang, serta akauntabiliti sebelum mempertimbangkan sebarang pindaan kepada Akta Ibu Kota Persekutuan.

Sebelum ini, cadangan untuk mengadakan pemilihan Datuk Bandar dan pilihan raya kerajaan tempatan mendapat bantahan keras daripada pemimpin politik atas dasar ia akan menghakis kuasa Melayu di kawasan bandar yang majoriti penduduknya adalah bukan Melayu.

Laporan berkaitan
Krisis politik M'sia sudah berakhir?Jul 26, 2024 | 12:28 PM
Pelan koridor ekon KL beri harapan projek HSR diteruskanJul 25, 2024 | 12:59 PM
Exchange 106 atasi Menara Berkembar Petronas sebagai bangunan tertinggi M'siaJul 25, 2024 | 9:37 AM
pilihan rayaKuala Lumpur