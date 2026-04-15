Nahas pelajar maut dalam sekolah di Kelantan: Bapa mangsa maafkan pelaku
Serah sepenuhnya kepada siasatan polis berhubung kejadian pada 12 Apr
Apr 15, 2026 | 8:01 PM
Ahli keluarga pelajar Tingkatan Satu, Nur Fatimatul Hawa Mohd Azaudin, yang maut selepas dipercayai dilanggar sebuah kenderaan dalam kawasan sekolah semasa di Unit Forensik Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia. - Foto NTSP
KOTA BHARU: “Sebagai bapa, saya memaafkan guru berkenaan dan selebihnya saya serahkan kepada polis untuk siasatan lanjut.”
Demikian luahan Encik Mohd Azaudin Abdullah, 43 tahun, iaitu bapa kepada pelajar Tingkatan Satu, Nur Fatimatul Hawa Mohd Azaudin yang maut dipercayai dirempuh kenderaan yang dipandu guru wanita di hadapan surau di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tanjong Mas, Kelantan pada 12 April.
