PDRM digesa siasat syarikat tawar latihan kecantikan palsu
May 18, 2026 | 6:42 PM
Gambar menunjukkan penggunaan jarum ketika kursus rawatan estetik dikendalikan sebuah syarikat yang didakwa menipu peserta. - Foto MCA
KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) digesa menyiasat sebuah syarikat yang didakwa menawarkan latihan perubatan kecantikan dan estetik palsu, selain menggunakan nama Universiti Malaya (UM) sebagai penyedia kursus secara tidak sah.
Ketua Biro Perkhidmatan Awam dan Aduan Persatuan Cina Malaysia (MCA), Datuk Seri Michael Chong, berkata pihaknya menerima aduan daripada lima mangsa penipuan yang mendakwa kerugian lebih RM100,000 ($32,356) setiap seorang akibat diperdaya.
