Universiti Malaya mohon maaf persembahan teater cetus kontroversi
Adegan tidak sopan dalam satu pertandingan teater universiti tular sehingga cetus reaksi kurang senang
Apr 16, 2026 | 1:32 PM
Adegan kurang sopan dalam satu persembahan dalam pertandingan teater Universiti Malaya mengundang kritikan masyarakat. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO TULAR MEDIA SOSIAL
Universiti Malaya (UM) membuat permohonan maaf atas kekhilafan serta kegusaran yang timbul menyusuli adegan tidak sopan dalam satu pertandingan pementasan teater universiti itu yang tular, sehingga mencetus reaksi kurang senang masyarakat.
Dalam satu kenyataan, UM berkata pihaknya memandang serius perkara berkenaan serta mengambil maklum segala kebimbangan yang dibangkitkan.
