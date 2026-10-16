Suasana makan malam santai di rumah ahli politik Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mencuit hati apabila dua anak tirinya menyambut Menteri Pendidikan Singapura, Encik Desmond Lee, dengan hanya berbaju tidur.

Dalam video yang dikongsi di Facebook pada 16 Oktober, anak-anak tiri Syed Saddiq – Mohamad Ayden Adrean Mohammad Aliff, sembilan tahun, dan Ara Adreanna Mohammad Aliff, enam tahun – dilihat bersalaman dengan Encik Lee sebelum bergambar bersama beliau.

Encik Lee, yang mengenakan kemeja batik biru putih, turut mencuit hati apabila berjabat tangan dengan kedua-dua kanak-kanak itu secara serentak menggunakan gaya bersalaman Persatuan Negara Asia Tenggara (Asean).

Pada penghujung video, Syed Saddiq kedengaran berseloroh meminta maaf kerana Ayden dan Ara berpakaian lebih santai berbanding tetamu mereka, Encik Lee.

Menurut kapsyen hantaran Syed Saddiq, sesi makan malam itu diadakan kerana Encik Lee tidak dapat menghadiri majlis resepsi perkahwinan beliau bersama Bella Astillah yang difahamkan bakal berlangsung di Kuala Lumpur pada 18 Oktober.

Ini akan diikuti majlis terbuka di Muar, Johor, pada 25 Oktober dan Kota Kinabalu, Sabah, pada 31 Oktober.

Pasangan itu sah bergelar suami dan isteri di majlis akad nikah di Aras 118 Menara Merdeka Maybank di Kuala Lumpur pada 10 Oktober.

Syed Saddiq berkata beliau mengundang Encik Lee untuk makan malam bersama keluarganya, sambil berseloroh menyifatkan perbualan mereka mengenai politik, pendidikan dan keluarga sebagai satu “mesyuarat dua hala”.

“Untuk ‘mesyuarat dua hala ini’ ini, saya membawa (aset) terbaik dari Malaysia: seorang guru yang sudah sangat senior tetapi berjiwa muda (iaitu ibu saya), serta dua orang anak kecil yang berperangai seperti orang dewasa – Ayden dan Ara!” seloroh Syed Saddiq.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
(Dari kiri) Pengarah Muslim Delights, Encik Zulkifli Mohd Karim, Encik Zubair Hassan dan Cik Hafidah Daud mengetengahkan konsep katering perkahwinan yang menawarkan pilihan hidangan lebih pelbagai, melangkaui nasi beriani tradisional, termasuk sajian Nusantara dan ‘live station’ bagi memenuhi cita rasa pasangan muda.

Bukan sekadar beriani, Gen Z mahu menu kahwin lebih pelbagai

Oct 16, 2026 | 2:43 PM
Mursyidul Am Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Hashim Jasin.

Majlis Syura Ulama PAS pesan jangan tinggal Umno untuk pilihan raya

Oct 16, 2026 | 2:03 PM
Jerebu menyelubungi kawasan Nee Soon East pada 15 Oktober.

Mutu udara S’pura ‘tidak sihat’ 12 hari berturut, paling lama sejak 2015

Oct 16, 2026 | 12:17 PM
Vivian, kawal selia teknologi, Minggu Siber Antarabangsa Singapura

Vivian: Peraturan kawal teknologi tidak boleh dimonopoli kuasa besar

Oct 15, 2026 | 7:24 PM
Jemaah menunaikan umrah di Masjidil Haram di kota suci Makkah, Arab Saudi, pada 13 Oktober.

Jemaah terperangkap dalam serangan Houthi ke atas Arab Saudi 

Oct 15, 2026 | 3:45 PM
kembar, ivf, penjaga, sindrom penghapusan 1p36, gangguan genetik

Ibu cekal harungi cabaran besarkan anak kembar IVF alami gangguan genetik

Oct 15, 2026 | 5:30 AM
Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan, Cik Grace Fu (kanan), dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi merangkap Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Perusahaan Brunei, Datuk Dr Abdul Manaf Metussin, menandatangani MOU mengenai Daya Tahan Rantaian Bekalan demi memastikan kelancaran aliran barangan penting, terutamanya ketika krisis.

S’pura, Brunei tandatangani MOU perkukuh daya tahan rantaian bekalan 

Oct 13, 2026 | 4:04 PM
Nemu Senja, kopi santai, warung kopi Indonesia

‘Warung’ tawar ruang rehat dengan secawan kopi selepas sibuk seharian

Oct 2, 2026 | 3:42 PM
Isu kerja, perumahan bagi keluarga besar, dialog pasca Rapat Umum Hari Kebangsaan 

Belia bangkit isu AI, pekerjaan dan keseimbangan pembangunan dengan pemeliharaan sekitaran

Sep 25, 2026 | 6:13 PM
masakan Melayu, Cef Mint, Warisan Api, The Social Outcast

Cef Mint nyala impian hargai masakan Melayu dengan Warisan Api

Sep 4, 2026 | 12:16 PM

Selain menikmati suasana santai bersama keluarga, Syed Saddiq berkata beliau turut menghargai perkongsian Encik Lee mengenai sistem pendidikan Singapura yang menurutnya boleh dijadikan teladan oleh Malaysia.

“Singapura mempunyai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia.

“Mendengar beliau berbicara, saya faham mengapa.

“Banyak yang Malaysia boleh belajar demi masa depan anak-anak kita,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada Encik Lee kerana meluangkan masa bersama keluarganya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sewa naik, kedai minyak wangi warisan 93 tahun buka lembaran baharuOct 13, 2026 | 11:26 AM
Atlet dayung S’pura Saiyidah Aisyah selamat lahirkan cahaya mata sulung di AmerikaSep 25, 2026 | 11:54 AM
Mata-MataBH LABSyed SaddiqDesmond Lee