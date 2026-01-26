Proses membuat pedang tersebut bermula dengan merendamkan rotan sebelum dikeringkan, lalu dibelah menggunakan parang mengikut ketebalan yang diingini. Seterusnya, rotan itu diraut atau dibentuk mengikut rupa pedang yang hendak dihasilkan. Akhirnya, pedang tersebut disapu varnis bagi menyalut dan melindungi kayu daripada melengkung serta reput. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA