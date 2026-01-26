Premium
Bapa bertukang pedang rotan, lestari seni pencak Bawean
Ambil inisiatif sendiri cari kaedah, teknik hasilkan pedang serupa seperti yang pernah digunakan
Jan 26, 2026 | 11:33 AM
Peminat seni tradisional Bawean, Encik Zazali Shahwan, 59 tahun, mula menghasilkan pedang rotan bagi permainan pencak pedang kerana mendapati kian sukar mencari pembuat pedang. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Peminat seni tradisional Bawean, Encik Zazali Shahwan, mendapati kian sukar mendapatkan pedang rotan bagi permainan pencak pedang.
Usahanya mencari individu yang boleh menghasilkan pedang tersebut di Singapura menemui jalan buntu kerana kebanyakan pembuat pedang sudah lanjut usia, uzur atau telah meninggal dunia.
