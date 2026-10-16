Sebagai bapa kepada dua anak perempuan, Encik Muhammad Aidil Mohamed Sis mahu menjadi lebih cergas agar dapat melakukan kegiatan bersama mereka tanpa mudah keletihan.

Berat badannya yang pernah mencecah 92 kilogram pada 2025 menyedarkan beliau tentang perlunya mengubah gaya hidup.

Namun, apa yang bermula sebagai usaha untuk menjadi lebih sihat akhirnya membawa lelaki berusia 37 tahun itu ke pentas pertandingan bina badan buat kali pertama.

Pada 11 Oktober, Encik Aidil, yang berjaya menurunkan berat badannya sebanyak 21 kilogram kepada 71 kilogram, meraih tempat kelima daripada 12 peserta dalam kategori ‘Men's Physique’ bagi peserta kali pertama dalam pertandingan Physical Culture Association (PCA) Malaysia di Kuala Lumpur.

Bercakap kepada Berita Harian (BH), beliau berkata:

“Setiap kali anak-anak mahu melakukan kegiatan, saya hanya buat sekejap sahaja, kemudian cepat penat.

“Sebagai seorang bapa, saya tertanya-tanya mengapa saya tidak boleh melakukan kegiatan itu bersama mereka untuk tempoh yang lebih lama.”

Encik Aidil, yang bekerja sebagai pengaudio siar bersama The Common Folks dan jurulatih kecergasan bebas, berkata beliau sudah lama berminat dalam sukan bina badan, namun tidak mempunyai keyakinan dan bimbingan untuk menyertai pertandingan.

Keadaan mula berubah pada November 2025 apabila beliau memulakan latihan untuk menurunkan berat badan.

Melalui jurulatihnya, Encik Aidil turut berkenalan dengan individu lain yang pernah menyertai pertandingan bina badan dan menggalakkannya mencuba.

“Isteri saya sokong dan memberitahu saya, ‘Cubalah sekali, memandangkan sudah berminat’,” kata bapa kepada dua anak perempuan berusia tujuh dan 11 tahun itu.

Hasrat untuk menjadi lebih cergas demi keluarga mendorong Encik Aidil mengubah gaya hidupnya. Bersama beliau dalam gambar ialah (mengikut arah jam dari kanan) anak-anaknya, Aneesa Muhammad Aidil dan Adeena Muhammad Aidil, serta isterinya, Cik Siti Juleiha Ishak. - Foto ihsan MUHAMMAD AIDIL MOHAMED SIS

Dengan sokongan isteri serta dua jurulatihnya, Shaik Aslam dan Mie Flex, Encik Aidil mula memulakan persiapan bagi pertandingan tersebut pada Januari lalu.

Sepanjang tempoh itu, Encik Aidil berkata beliau perlu membahagikan masa antara latihan di gimnasium, senaman kardio dengan menjaga pemakanan, selain memenuhi tanggungjawab kerja serta keluarga.

“Orang mungkin hanya nampak beberapa minit kita berada di atas pentas, tetapi mereka tidak nampak pengorbanan yang memakan berbulan-bulan di belakang tabir,” ujarnya.

Menurut Encik Aidil, cabaran terbesar bukan latihan di gimnasium, sebaliknya mengekalkan disiplin pemakanan selama berbulan-bulan.

Beliau memilih untuk menyediakan dan menimbang sendiri makanannya kerana tidak mahu membebankan isterinya, Cik Siti Juleiha Ishak, yang merupakan suri rumah.

Sepanjang persiapan pertandingan, Encik Aidil perlu membahagikan masa antara latihan di gimnasium, senaman kardio dan menjaga pemakanan, di samping memenuhi tanggungjawab kerja serta keluarga. - Foto ihsan MUHAMMAD AIDIL MOHAMED SIS

Sebagai penggemar makanan manis, Encik Aidil berkata beliau juga perlu mengawal keinginan untuk menikmati manisan seperti coklat dan aiskrim, dan ada kalanya memilih coklat tanpa gula sebagai pilihan lain.

Apabila ditanya cara beliau mengimbangi latihan, kerja dan kehidupan keluarga, Encik Aidil mengakui tidak selalu berjaya melakukannya dengan sempurna.

“Ada masanya saya terpaksa mengorbankan masa rehat, kegiatan sosial dan perkara yang biasa saya lakukan.

“Saya belajar untuk menyusun keutamaan dan menggunakan masa yang ada dengan lebih berkesan terutama dengan keluarga.

“Tetapi satu perkara yang saya sentiasa ingat, kita boleh mengejar impian, namun jangan sampai melupakan orang yang sentiasa berada di sisi kita,” kongsi beliau.

Perubahan fizikal Encik Muhammad Aidil Mohamed Sis daripada 92 kilogram pada November 2025 (kiri) kepada 71 kilogram pada Oktober 2026 (kanan), hasil usaha mengubah gaya hidup dan menjalani latihan secara konsisten. - Foto ihsan MUHAMMAD AIDIL MOHAMED SIS

Perubahan fizikal Encik Aidil turut dikongsi menerusi satu hantaran Instagram pada 12 Oktober, yang memaparkan perbezaan penampilannya sebelum dan selepas menjalani latihan selama sekitar 10 bulan menjelang pertandingan PCA Malaysia.

Hantaran tersebut telah meraih lebih 4,000 tanda suka dan lebih 200 komen.

Encik Aidil berkata beliau tidak menjangka meraih tempat kelima dalam pertandingan itu, lebih-lebih dalam penampilan sulungnya di pentas pertandingan.

Daripada 12 peserta dalam kategorinya, hanya dua berasal dari Singapura, termasuk beliau, manakala yang lain merupakan dari Malaysia.

“Bagi sesetengah orang, tempat kelima mungkin bukan sesuatu yang besar.

“Tetapi bagi seseorang yang pernah mempunyai berat badan 92 kilogram dan tidak pernah membayangkan dirinya akan berdiri di atas pentas pertandingan bina badan, pencapaian itu sangat bermakna,” terangnya.

Bagi Encik Aidil, perjalanan tersebut bukan sekadar membawa perubahan fizikal atau pencapaian dalam pertandingan, malah turut membina disiplin dan keyakinan dirinya.

“Perjalanan ini mengajar saya bahawa apabila kita benar-benar mahukan sesuatu, kita akan berusaha mencari jalan untuk mencapainya.

“Saya juga belajar untuk lebih bersabar. Perubahan fizikal tidak berlaku dalam masa seminggu atau sebulan.

“Ia memerlukan ketekalan dan kepercayaan terhadap proses tersebut,” tambahnya.

Beliau kini merancang untuk menyertai pertandingan Dream Aesthetic dalam kategori ‘Men's Physique’ Kelas A di Singapura pada 24 Oktober.

Sebagai jurulatih kecergasan bebas, Encik Aidil berharap pengalamannya dapat mendorong lebih ramai orang untuk mengamalkan gaya hidup sihat.