Operasi cari mangsa kapal tembung diteruskan, masjid panjatkan doa
Mar 30, 2026 | 6:02 PM
Seorang lelaki dilaporkan hilang selepas pertembungan antara bot persiaran dan sebuah kapal bekalan di perairan Kepulauan Selatan (Southern Islands) pada 27 Mac. - Foto ST
Usaha mencari dan menyelamat seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas pertembungan antara bot persiaran dan sebuah kapal bekalan di perairan Kepulauan Selatan (Southern Islands) pada 27 Mac lalu, diteruskan untuk hari keempat.
Berita Harian (BH) difahamkan bahawa individu yang hilang itu dikenal pasti sebagai Encik Chua Muhammad Syafidi.
