Seramai sembilan ahli keluarga Encik Ismail Othman, 77 tahun, diselubungi kebimbangan apabila beliau tidak pulang ke rumah pada 14 Oktober lalu.

“Kami tidak tahu di mana beliau berada mahupun sama ada beliau selamat.

“Malah kami semakin risau lebih-lebih lagi kerana Ayah (Encik Ismail) keluar tanpa membawa telefon bimbit dan tidak biasa berjalan sendirian,” kata anak saudaranya, Encik Danial Baharin ketika dihubungi Berita Harian.

Memandangkan warga emas itu jarang keluar sendirian, beliau dipercayai mungkin tidak tahu cara untuk pulang ke rumah, kata Encik Danial, seorang eksekutif di Bullion (Precious Metals).

Menurutnya lagi, Encik Ismail pernah menyebut sebelum itu bahawa beliau ingin ke Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) untuk memperbaharui pasportnya.

“Namun, keluarga tidak pasti sama ada beliau benar-benar ke sana pada hari tersebut,” katanya yang berusia 38 tahun.

Keluarga Encik Ismail, termasuk anak-anaknya sendiri, turut berpecah mencarinya di tempat-tempat yang biasa dikunjungi beliau, manakala Encik Danial sendiri berjalan di sekitar blok kediaman pak ciknya di Jurong itu untuk mencarinya.

Seorang sepupu Encik Danial pula sengaja tinggal di rumah sekiranya Encik Ismail pulang.

Ketika keluarga masih mencarinya, seorang pelajar Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Timur, Cik Naira Maisarah Abdullah yang berada berdekatan Jurong East Mall terserempak dengan warga emas yang sesat itu.

“Ketika itu saya hendak pulang dan tiba-tiba Encik Ismail datang meminta bantuan kerana tidak tahu bagaimana hendak pulang ke rumah,” kata Cik Naira, 18 tahun ketika dihubungi BH.

Pada mulanya, beliau cuba memberikan arah jalan, tetapi beliau menyedari bahawa Encik Ismail masih keliru dan sukar mencari jalan pulang.

“Saya mengambil keputusan untuk menemaninya jalan kaki pulang ke rumah.

“Waktu itu apa yang penting bagi saya ialah keselamatan beliau untuk pulang ke rumah,” kata pelajar tahun kedua jurusan Penjagaan Komuniti dan Perkhidmatan Sosial.

Setibanya di rumah Encik Ismail, Cik Naira turut menunggu sehingga anggota keluarga Encik Ismail pulang.

Encik Ismail kemudian memberitahu keluarganya beliau tersalah menaiki bas ketika hendak pulang, dan mendapatinya sukar mencari jalan pulang apabila hari mulai gelap.

Bagi Encik Danial, beliau amat tersentuh apabila mengetahui bahawa seorang yang tidak mengenali bapa saudaranya sanggup meluangkan masa dan tenaga untuk membantunya.

“Saya rasa apa yang dilakukan Naira tidak sepatutnya berlalu begitu sahaja tanpa pengiktirafan.

“Sebagai keluarga, kami sangat risau. Jadi mengetahui bahawa ada seseorang yang tidak kami kenali sanggup mengambil berat dan memastikan Ayah pulang dengan selamat membawa makna yang besar kepada kami.

“Kami sangat bersyukur kerana Ayah tidak dibiarkan bersendirian ketika beliau memerlukan bantuan,” katanya lagi.

Encik Danial turut menulis e-mel kepada ITE untuk menyampaikan penghargaan keluarga terhadap tindakan Cik Naira.

ITE turut memuat naik satu hantaran di media sosial pada 22 Oktober bagi berkongsi kisah Cik Naira.

Hantaran itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada netizen, dengan ramai memuji sifat keprihatinan Cik Naira.

Meskipun terdapat pengguna yang membangkitkan soal keselamatan diri, memandangkan Cik Naira menemani seorang lelaki yang tidak dikenalinya pada waktu malam, Cik Naira berkata:

“Sebenarnya, pada waktu itu, saya langsung tidak memikirkan sebarang bahaya. Apa yang saya fikirkan hanyalah tentang keselamatan beliau.”

Beliau turut menjelaskan bahawa beliau berasa bimbang apabila melihat warga emas itu bersendirian dalam keadaan takut dan keliru.

“Saya turut menghargai sokongan yang diberi dan berharap tindakan saya ini juga sedikit sebanyak dapat mendorong orang lain untuk turut membantu mereka yang memerlukan,” kata Cik Naira.

Dalam emel yang dikirimkan, Encik Danial turut memuji ibu bapa Cik Naira kerana membesarkannya dengan nilai keprihatinan dan kesediaan membantu orang lain.

Sebagai seorang bapa kepada anak perempuan berusia tiga tahun, Encik Danial berharap anaknya juga akan membesar dengan sifat belas ihsan yang sama, sambil memahami pentingnya menjaga keselamatan diri.

“Saya mahu anak saya mempunyai keberanian dan keprihatinan untuk membantu orang lain apabila dewasa nanti.

“Namun, saya juga mahu dia tahu bahawa ada cara untuk membantu dengan selamat, termasuk mendapatkan bantuan orang lain atau menghubungi pihak polis jika perlu,” katanya.

Beliau menyifatkan tindakan Cik Naira tersebut sebagai cerminan nilai keprihatinan yang penting dalam bidang pengajiannya.

Menurutnya, pendidikan bukan sekadar tentang lulus peperiksaan atau memperoleh kelayakan, tetapi juga membentuk individu yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

“Saya menulis kepada sekolah bukan kerana menjangkakan kisah ini mendapat perhatian ramai. Saya cuma mahu mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga saya.