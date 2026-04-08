Pengembara S’pura diserang di Uzbekistan, dirompak di Kazakhstan
Namun, pengalaman mengerikan tidak ubah pandangannya tentang penduduk Asia Tengah
Apr 8, 2026 | 2:40 PM
Seorang lelaki asing mengejar dan memukul Encik Arfad @arfadafro sewaktu beliau lagi menunggu teksi di Taskhkent bersama ibunya. - Foto TANGKAP LAYAR IG @ARFADAFRO
Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga, seorang pengembara warga Singapura diserang di Uzbekistan, dan kemudian dirompak di Kazakhstan sewaktu melancong ke negara itu bersama ibunya.
Lelaki yang hanya dikenali sebagai Arfad atau nama pengguna @arfadafro, menurut Instagram dan saluran YouTubenya, memuat naik hantaran video yang menunjukkan beliau dalam dua situasi berbahaya sekitar 3 April.
Laporan berkaitan
Kembara solo pertama, pencipta kandungan ke Uzbekistan hasilkan 40 video pendekMar 29, 2026 | 5:30 AM
S’pura akan kongsi kepakaran pentadbiran awam dengan Kazakhstan, UzbekistanMay 25, 2023 | 8:28 PM