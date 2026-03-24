PM Wong imbau zaman 90-an, gaya rambut ‘mullet’
Mar 24, 2026 | 6:17 PM
PM Wong berkongsi di Instagram gambar-gambar lama beliau di era 90-an, sejajar dengan trend “What were you like in the 90s? (Bagaimana diri anda pada tahun 90-an)”. - GAMBAR TANGKAP LAYAR INSTAGRAM/@LAWRENCEWONGST
Sandal Teva, cermin mata ‘aviator’, gaya rambut ‘mullet’ dan gitar Yamaha C40 – memang ‘vibe’ 90-an betul.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 24 Mac menyertai trend tular “What were you like in the 90s? (Bagaimana diri anda pada tahun 90-an)” di Instagram dan TikTok, berkongsi kenangan zaman mudanya dengan gaya rambut yang agak berbeza.