Topic followed successfullyGo to BHku
Terharu apabila ‘jiran syurga’ kumpul ucap selamat tinggal sebelum pindah
Apr 8, 2026 | 4:28 PM
Cik Amiliah Basri dan suami Encik Abu Bakar Hassan sempat berkumpul pada 3 April lalu di rumah jiran tingkat empat, Cikgu Aida bersama jiran tetangga yang lain sebelum suami isteri itu berpindah. - Foto ihsan AMILIAH BASRI
Selepas hampir tiga dekad menetap di rumah yang sama di Pasir Ris, Cik Amiliah Basri dan suami, Encik Abu Bakar menerima perpisahan yang penuh emosi apabila jiran berkumpul di tempat letak kereta di bloknya untuk mengucapkan selamat tinggal pada 6 April lalu.
Mereka kini berpindah untuk menetap sementara di rumah anak sebelum mendapat rumah mereka sendiri di Tampines.
Laporan berkaitan
