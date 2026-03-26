Tetamu duduk bersama makan pada hari raya. - Foto ADOBESTOCK

Tetamu duduk bersama makan pada hari raya. - Foto ADOBESTOCK

Wajarkah gunakan pinggan dan cawan pakai buang untuk tetamu Raya ini?

Hal tersebut mencetuskan perdebatan hangat di Threads pada 23 Mac apabila pengguna ‘fourtique4’ menyifatkan tuan rumah sebagai “pemalas” kerana menggunakan pinggan pakai buang.

Dalam hantarannya, beliau berkata:

“Jenis pemalas memang akan guna cawan pinggan pakai buang. Aku kalau pergi beraya dpt (dapat) mcm (macam) ni mmg (memang) aku tak makan. Ingat aku kucing ke? Kucing pun makan atas pinggan kaca”.

Hantaran di Threads yang mencetuskan perdebatan hangat. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS FOURTIQUE4

Setakat ini, hantaran itu telah meraih hampir lapan ribu tanda suka dan mengundang hampir 9,000 komen.

Rata-rata netizen mengkritik kenyataan pengguna tersebut di ruang komen.

Pengguna ‘azfarheri’, seorang pempengaruh Malaysia berkata:

“Kau taknak makan itu masalah kau, lagi senang untuk tuan rumah. Saya saranakan awak boleh makan atas daun pisang berkonsepkan banana leaf gitu ataupun makan dalam kasut kelopak jantung. Banyak sangat bunyi, kau makan je la.”

Komennya itu mendapat 44,000 tanda suka dengan rata-rata komen menyokong Azfar.

Pelakon Malaysia, Nad Zainal turut meninggalkan komen:

“Eeee mohon jauhkan tetamu macam ini...”.

Seorang lagi pengguna Threads ‘lezzamir’ terperanjat dengan sambutan tanda suka yang diraih hantaran itu lalu berkata:

“Wah sangat cerewet. Ramai pula suka komen itu. Biar betul orang kita tak boleh terima makan pakai pinggan plastik?”

Hantaran itu turut mendapat respons daripada penulis lirik Ahmad Fedtri Yahya yang tampil memberikan teguran terhadap individu berkenaan:

“Datang sebagai tetamu, buatlah cara tetamu. Jangan diturut api emosi. Bawalah mahabbah bukan musibah.