YEStival, pesta dalam talian yang akan diadakan sepanjang lima hari, akan merai dan mempromosikan tindakan yang ramai boleh lakukan untuk mengurangi sampah dan pembaziran. Usaha ini merupakan sebahagian daripada kempen Say YES To Waste Less (SYTWL) yang dilancarkan oleh Agensi Sekitaran Nasional (NEA). BERITA MINGGU menemu ramah beberapa personaliti yang terlibat dalam kempen ini. Ikuti laporan berikut.

DENGAN meningkatnya jumlah gerakan mengurangkan sampah atau zero-waste (sifar sisa) di Singapura, ia telah mendorong lebih ramai individu untuk mengambil langkah proaktif dalam kehidupan harian mereka.

