APAKAH peranan yang dimainkan agama dalam membantu manusia menangani pelbagai cabaran di dunia hari ini?

Persoalan itu dikupas Profesor Karen Armstrong, seorang ahli sejarah agama-agama dunia dan pengasas Piagam Belas Kasihan (Charter of Compassion), dalam ceramahnya bertajuk Faith and the Future of Humanity (Kepercayaan dan Masa Depan Manusia) di Ceramah Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) semalam.