Tahun 2025 muncul sebagai titik perubahan penting bagi masyarakat Melayu/Islam di Singapura, dengan perubahan dalam kepimpinan, perkembangan ketara dalam bidang agama, serta usaha memperkukuh sokongan sosial dan pendidikan.
Pilihan Raya Umum (GE) 2025 yang buat kali pertama dipimpin Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, membawa pembaharuan kepimpinan di peringkat Kabinet, termasuk bagi portfolio ehwal masyarakat Melayu/Islam.
Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim dilantik sebagai Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, menggantikan Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad, yang kekal sebagai Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga.
Sejak mengambil alih peranan itu, Dr Faishal telah mengumumkan lima bidang tumpuan iaitu, Keluarga; Banduan dan Keluarga; Belia; Pekerjaan dan Daya Kerja; serta Kesihatan Masyarakat.
Penyelidik Iseas-Institut Yusof Ishak, Dr Norshahril Saat, berkata pendekatan Dr Faishal yang mendengar suara akar umbi dan membina kerjasama dengan badan Melayu/Islam turut dilihat sebagai gaya kepimpinan yang sederhana tetapi berkesan.
Menyusuli GE 2025, Encik Wong juga mengumumkan dua lagi pemimpin Melayu/Islam yang diberi jawatan politik – Anggota Parlimen (AP) GRC Chua Chu Kang, Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, yang akan menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga) pada 2026; serta AP baru Dr Syed Harun Alhabsyi (GRC Nee Soon), yang memulakan tugas sebagai Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara) pada Oktober 2025.
Dr Syed Harun antara AP Melayu/Islam baru yang dipilih dalam GE2025. Yang lain termasuk Cik Hazlina Abdul Halim (GRC East Coast) dan Dr Hamid Razak (GRC West Coast-Jurong West) daripada Parti Tindakan Rakyat (PAP); serta Encik Abdul Muhaimin Abdul Malik (GRC Sengkang) dan Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied) daripada Parti Pekerja (WP).
Mantan Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Dr Mohamad Maliki Osman, pula bersara selepas 24 tahun dalam bidang politik.
Beliau kini menyumbang dalam bidang akademik di Universiti Teknologi Nanyang (NTU) sebagai Penasihat Kanan Program Asean.
Di peringkat badan Melayu/Islam pula, Yayasan Mendaki menerima Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) baru, Kolonel Mohamed Feroz Mohamed Akber, yang disokong dua Timbalan CEO, Cik Ezrina Elias dan Dr Noraslinda Zuber.
“Pembaharuan ini bukan sekadar perubahan individu, tetapi sebahagian daripada proses membina generasi pemimpin baru. Pemimpin muda harus diberi ruang untuk mencuba, gagal dan bangkit semula sebagai sebahagian daripada proses mematangkan kepimpinan,” tambah Dr Norshahril.
Dalam masa yang sama, usaha merakam dan menghargai tokoh Melayu diperkukuh melalui pelancaran portal Prominent Malays of Singapore (PMoS) atau Tokoh-tokoh Melayu Singapura, kerjasama antara Lembaga Perpustakaan Negara NLB dan Jabatan Pengajian Melayu Universiti Nasional Singapura (NUS).
Ia menghimpunkan lebih 100 profil tokoh dalam pendidikan, seni, politik dan sukan – satu langkah penting memelihara memori kolektif masyarakat.
Namun, 2025 juga menyaksikan kehilangan dua tokoh besar, Mantan Mufti, Allahyarham Ustaz Syed Isa Semait, dan Mantan Wanita Pertama Singapura, Allahyarhamah Puan Noor Aishah Mohammad Salim.
Dr Norshahril berkata perjuangan dan keikhlasan tokoh masyarakat perlu difahami generasi baru.
“Semangat juang mereka (tokoh) adalah untuk masyarakat dan mereka tidak mengedepankan kelebihan masing-masing atau kepentingan individu. Dari sejarah kehidupan mereka, mereka kadang-kadang dikritik, dicemuh dan sebagainya. Tapi mereka tetap terus dengan perjuangan mereka. Mereka tidak pentingkan populisme, tapi mereka tetap dengan semangat juang mereka,” kata Dr Norshahril.
Dalam sektor keagamaan, Muis mengumumkan peraturan kesihatan haji baru bermula 2026, selaras dengan garis panduan Arab Saudi bagi memastikan jemaah berada dalam keadaan fizikal yang selamat.
Sekitar 76 peratus warga Singapura yang telah memohon untuk menunaikan ibadah haji telah mengisytiharkan kepada Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sehingga 21 November lalu bahawa mereka disahkan sihat dari segi perubatan untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu setelah menerima Surat Hasrat (LOI) mereka.
Baki 10 peratus pemohon telah memilih untuk menangguh ibadah haji mereka, manakala 1 peratus telah mengambil keputusan untuk membatalkan rancangan haji mereka, kata jurucakap Muis.
Tambahan itu, dua masjid baru, Masjid Tampines North dan Masjid Tengah, turut diumumkan bagi memenuhi keperluan penduduk yang kian bertambah.
Sementara itu, Anggota Lembaga Pengiktirafan Asatizah (ARB) bagi penggal baru dibarisi individu daripada pelbagai kepakaran profesional, diketuai pengerusi baru, Ustaz Nor Razak.
Dalam bidang sokongan pendidikan dan sosial, Yayasan Mendaki melaporkan peningkatan 80 peratus penerima bantuan sejak 2020.
Di bawah pengerusi baru, Encik Zaqy Mohamad, Mendaki bakal menyusun pelan kerja lima tahun untuk meningkatkan pencapaian pendidikan, daya saing ekonomi dan ketahanan keluarga Melayu/Islam.
Menurut Zamil penyelidik kanan di Institut Pengajian Dasar (IPS), Dr Faizal Yahya, kerjasama antara pemerintah dan agensi di bawah M Kuasa Tiga (M³) kekal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan dan pencapaian
Tahun ini juga menyaksikan pelbagai pencapaian membanggakan.
Antaranya ialah, Brigedier-Jeneral Fairoz Hassan yang menerima Anugerah Jauhari Berita Harian 2025 atas kecemerlangan hampir tiga dekad dalam Angkatan Bersenjata Singapura (SAF), manakala aktivis sastera muda, Cik Nur Aisyah Lyana, menerima Anugerah Jauhari Harapan.
Dalam bidang seni, komposer Cik Syafiqah ’Adha Sallehin meraih pengiktirafan sebagai salah seorang penerima Anugerah Artis Muda 2025 atas usahanya memperkenalkan muzik tradisional kepada generasi baru.
Secara keseluruhan, 2025 telah memperlihatkan masyarakat Melayu/Islam melangkah ke hadapan dengan gabungan pemimpin baru, penghargaan warisan, kekuatan sosial dan pencapaian cemerlang, demi masa depan yang lebih inklusif dan berdaya tahan.
